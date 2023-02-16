Hatay'daki Hızır Türbesi depremden etkilenmedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler şehri' olarak da bilinen kentte birçok bina ile çok sayıda tarihi inanç merkezi de depremde yerle bir oldu.

Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi ise zarar görmeyen inanç merkezlerinden biri oldu. Türbenin içerisinde bulunan kaya, rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın buluştuğu yer olarak anılıyor.

Buraya gelenler kayanın etrafında 3 kez dönerek dua ediyor. Depremde zarar görmeyen ve kapısı sürekli açık olan türbeye gelenler dua etti.