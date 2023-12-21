Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet: Şangrila Gölü

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde, Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet: Şangrila Gölü

8 bin metrenin üzerindeki K2, Nanga Parbat, Gasherbrum 1 ve 2'nin de bulunduğu bölgedeki dağlara tırmanmak isteyen dağcıların hareket noktalarından biri olan Skardu'ya 20 dakika uzaklıktaki Şangrila Gölü, turistlerin en çok rağbet ettiği mekanların arasında bulunuyor.

Bölge halkının "Lower Kachura" olarak da isimlendirdiği Şangrila Gölü ismini Tibetçe'de "yeryüzündeki cennet" anlamına gelen "Shangri-La" kelimesinden alıyor.

Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet: Şangrila Gölü - 1

Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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