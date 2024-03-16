Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde mart ayında kayak yapılıyor

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kaydı. Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten gelen kayakseverler, kar yağışının devam ettiği mart ayında da kayak yapabildi

Mehmet Engin Önder, AA muhabirine, Samsun'dan tatil için bölgeye geldiğini belirterek, "Buraya üçüncü kez geliyorum. Martın ortasında böyle bir hava, böyle bir kar ve böyle bir pist benim için mükemmel oldu. Kar böyle devam ederse martın sonuna, belki nisanın başlarına kadar burada kaymaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul'dan gelen Meral Şen ise yaklaşık 5 saatte İstanbul'dan Ilgaz'a ulaşılabildiğini dile getirerek, "Mart ayında burada kayak yapabilmek çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Kastamonu'dan gelen Salim Akdelioğlu, Ilgaz'a 2-3 haftada bir geldiğini anlatarak, "Bu sene mevsiminde çok keyifli değildi ama mart ayında kar yağması ile yüzümüz güldü. Çok güzel bir hava var, çok güzel kar yağıyor, çok keyifli. Bütün kayakseverleri Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

