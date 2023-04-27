İtalya resmi turizm videosunda Slovenya'nın görüntülerini kullandı

İtalya Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde resmi turizm videosunu yayınladı. Turistleri cezbetmek için hazırlanan tanıtım videosunda kullanılan bazı görüntülerin Slovenya'ya ait olduğu ortaya çıktı. Armando Testa adlı reklam şirketi tarafından hazırlanan 9 milyon euro değerindeki tanıtım kampanyası gündem oldu.

Videoda tipik bir İtalya sahnesi gibi sunulan sahnede bir grup genç şarap içip gülümserken görülüyor ancak bu görüntülerin Slovenya'nın Gorjansko köyüne ait olduğu ortaya çıktı.

"Open to Wonder" adını taşıyan videoda ünlü ressam Botticelli'nin Rönesans döneminde yaptığı Venüs'ün Doğuşu adlı eseri de kullandı. Ancak videoda kıyafet giydirilen Venüs, pizza yerken ve İtalya'nın ünlü turistik yerlerini sunarken gösterildi. Ünlü eserin bu şekilde sunulması birçok tepkinin odağı oldu.



İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche ise "influencer" Venüs'le gençlerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını savundu.