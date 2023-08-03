İznik Gölü’ndeki tarihi bazilika metaverse ortamında gezilebilecek

İznik Bazilikası’nın ortaya çıkarılması sürecindeki akademik çalışmaları yöneten BUÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise metaverse teknolojisi ile önemli ve ulaşılması zor olan kültürel alanları ziyaret etmenin artık daha basit hale geldiğini vurguladı.



"METAVERSE İLE KOLAYLIKLA ZİYARET EDİLEBİLECEK"

Projenin patent alma kapasitesinin son derece yüksek olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:



“Mekan, çok yakında hayata geçecek bu proje ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçileriyle buluşacak. Projenin su altında olması nedeniyle ziyareti belli ekipman gerektirdiği için zor olan bir işlem, metaverse ile dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kolaylıkla ziyaret edilebilecek. Projenin başarılı olması ülkemizde ve dünyada yer alan çok sayıda antik kent veya yapının modern teknolojiler ile ziyarete açılmasının önünü açacak olması nedeniyle de çok önemli.”

Altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından kısa süre içinde bazilikanın metaverse ortamında ziyarete açılması bekleniyor.