Kapadokya'nın gözdesi Ihlara Vadisi'nde yeni yıl yoğunluğu

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 yeri arasında bulunan Kapadokya bölgesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Bu nedenle özellikle Kapadokya'ya gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de uğruyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim dikkati çeken vadide ziyaretçiler, yürüyüş yapıp, doğanın tadını çıkarıyor. Vadi, 2023 yılında 650 bin ziyaretçi ağırladı.



'IHLARA VADİSİ KARLI OLUR VE SOĞUK GİRERDİK'



Tur rehberi Refik Tokmak, "Yılbaşı dolayısıyla bir yoğunluk yaşıyoruz. Ülkemizin birçok yerinden ve benim grubumda Fransız, İtalyan, İspanyol ile Ruslar da gelmeye başladı. Gerçekten bu mevsimde ilk kez böyle bir hava ile karşılaştık. Her yıl tabii hava şartları değişiyor. Yılbaşında Ihlara Vadisi karlı olurdu ve soğuk girerdik. Hava 11-12 derece, güneşli bir hava var. Kapadokya bölgesindeki otellerin tamamı doldu. Yılbaşı bölgemizde dolu dolu ve eğlenceli geçiyor" dedi.



'MİSAFİRLERİMİZİN 24 SAATİ DOLU DOLU GEÇİYOR'



Başka bir tur rehberi Gökhan Dinç ise "Yılbaşı nedeniyle ziyaretçilerimizde bir artış var. Misafirlerimiz, Ihlara Vadisi'ni çok enteresan buluyor. Çünkü burası, volkanik oluşum sonrası oluşmuş bir nokta. Buraya gelirken Hasan Dağı'nın eteklerinde kar yağışıyla oluşan görsellik, misafirlerimizi mest ediyor. Ağırlıklı olarak Melendiz Çayı kenarında yürüyüş sonrası dinlenmeyi tercih ediyorlar. Havanın da güneşli olması sebebiyle bu yıl tercih sebebinde artış oldu. Güneşin doğuşu ile bölgemizde balon uçuşları ile güne başlıyoruz. Daha sonra otelde kısa bir mola sonrası Ihlara turumuz başlıyor. Gün sonu ise tekrar otele gidip, Türk geceleri ile Türk hamamı sefası yapıyoruz. Bölgemizde misafirlerimizin 24 saati dolu dolu geçiyor" diye konuştu.