Karaburun kıyılarında gece dalışlarına ilgi artıyor

Bu yıl bine yakın sporcunun gece dalışları için ilçeyi tercih ettiğini anlatan Aras, şöyle konuştu:



"Gece dalışlarıyla bölgeye olan farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Gece dalışlarında onlarca makro canlı görülebiliyor. Bu dalışlarda anemon, karavida, deniz yıldızı, deniz tavşanı, tüplü kurt, yılan balığı, deniz çıyanı ve kalamar gibi türleri gözlemleme imkanı var. Ayrıca gece dalışlarında ultraviyole ışıklar kullanıldığında fosforlu yapısı olan canlıların nasıl renk değiştirdiğini, çıplak gözle algılanamayan renklere büründüğünü de görme imkanımız oluyor. Bu ise çoğu zaman bize masalsı bir görsel sunuyor."

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