Karaelmas Ekspresi 12 Nisan'da başlayacak

"TRENLE GELECEK TURİZM KİTLESİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu da Türkiye'de son yıllarda tren turizminin cezbedici hale geldiğini söyledi.



Doğu Ekspresi'nin ardından Karaelmas ile turizmin tren anlamında çeşitlendirildiğine işaret eden Urgancıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Demiryolları, TÜRSAB ve Zonguldak ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odaları olarak 3 yıldır üzerinde çalıştığımız proje. Üstünde çok kafa yorulmuş, pek çok kamu kurumunun da ortağı olduğu ve uğraştığı çalışmaydı. 12 Nisan'da acentelerimiz turu satışa sunmuş olacaklar." diye konuştu.



Urgancıoğlu, turun bir gecesinin Safranbolu'da, bir gecesinin de Zonguldak'ta konaklamalı olmasının planlandığını aktararak, "Kalecik, Çankırı, Çerkeş ve Safranbolu'ya gelip konaklama. Ertesi gün buradan Yenice durağında durarak Filyos ve Zonguldak'a ulaşacak. İki gece konaklamalı paket turu olacak. Cuma günü Ankara'dan hareket ve pazar dönüş şeklinde gerçekleşecek. Gelirken Eskipazar'da durmuyorsa dönüşte duracak. Birtakım duraklarda gelirken bazılarında dönerken durulacak. Bölgemize önemli kazanım olacağını düşünüyorum çünkü trenle gelecek turizm kitlesi oldukça faklı bir kitle. Bu kitleyi de kazanmak istiyoruz. Yıllardır Yenice treni üzerine çalışırken böyle turistik ekspres kazanmış olmak bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.