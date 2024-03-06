Kars tarihi ve doğal güzellikleriyle fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

"KARS O KADAR GÜZEL Kİ"

Kafilelere hem rehberlik hem de fotoğraf eğitimi veren fotoğraf tutkunu Hulki Muradi, 8 yıldan beri fotoğrafçıları gezdirdiğini söyledi.

2017 yılında 32 kişilik Çinli bir grubu şehre getirdiğini ifade eden Muradi, "O günden beri Kars'a defalarca geldim. Kars o kadar güzel ki her geldiğimde de gelişiyor. Serhat şehri Kars'ın en önemli değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Doğu Ekspresi'ni, yemekleri, cirit sporunu çekiyoruz, sosyal yaşama bakıyoruz. Muhteşem bir kentin içerisinde sanki tarihi bir yolculuk yapıyorum" dedi.