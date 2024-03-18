Kayseri'deki Erdemli Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Bu bölgenin, aynı dönemde inşa edilen birçok yaşam alanından tarıma dayalı ekonomisiyle farklılaştığına değinen Altıntaş "Bu bölgenin hemen güneyinde, tarım işçilerinin kalabileceği yerler ve ürünleri saklayabileceği depolar yapılmış. Bunlar da bölgedeki tarım trafiğinin ne kadar yoğun olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Erdemli Vadisi'nde turizmin gelişmesi için Valiliğin proje başlattığını hatırlatan Altıntaş, "Valimiz Gökmen Çiçek buraya gelene kadar burada sadece bir mesire alanı bulunuyordu. O ziyaretten sonra başlayan çalışmalarla vadi girişine karşılama binası yapıldı. Vadi içerisine ulaşım dere yatağından yapılıyordu. Bu da insanları vadi sonuna kadar gitmesini engelliyordu. Bunun üzerine burada bir yürüyüş yolu yapıldı. Misafirlerimiz artık ayakları ıslanmadan vadinin sonuna kadar gidebiliyor. Yine proje kapsamında vadi aydınlatması yapıldı. Güvenliğin sağlanabilmesi için de güvenlik kameraları takıldı. Buranın en önemli yapılarından birisi olan Saray Manastırı'nın içerisinde bulunan toprak yığını da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla temizlendi, manastır ziyaret edilebilir bir hale getirildi" diye konuştu.



Altıntaş, geçen yıl hem çalışmaların devam etmesi hem de tanıtım faaliyetinin yeni başlaması nedeniyle az sayıda misafir ağırladıklarını ancak bu yıl sayının artacağını dile getirdi.