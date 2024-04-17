Kışın kapatılan Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı

KAHRAMAN SAVAŞÇILARIN VE HIZLI ATLARIN ŞEHRİ



Burdur Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün internet sitesinde 'Kahraman Savaşçıların ve Hızlı Atların Şehri' olarak gösterilen Kibyra Antik Kenti'nde; 11 bin izleyici kapasiteli Kibyra stadionu, bazilika, yukarı ve aşağı agora, Roma hamamı, gymnasion, tiyatro ve odeion gibi yapılar bulunuyor. Ayrıca merkezinde yükselen sütunlu anıt ve bu anıtı çevreleyen birbiriyle bağlantılı 2 yuvarlak havuz ile antik mimarideki su yapıları arasında benzersiz bir plan ve görkeme sahip Kibyra Yuvarlak Planlı Çeşme ise orijinal kaynağından getirilen suyun akıtıldığı Sagalassos'tan sonraki ikinci antik çeşme özelliğini taşıyor.