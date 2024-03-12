Mardin’de ziyaretçi sayısı arttı

Tarihi, kültürü ve inanç turizminin yanı sıra doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle ziyaretçileri cezbeden Mardin, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kentin caddeleri, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ve eski Mezopotamya'nın önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanlar, en fazla ziyaret edilen merkezlerin başında geliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle turistler, tarihi kenti gezerek güneşli havanın keyfini çıkarırken, en çok ziyaret edilen Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi’ne girişlerinden alınan istatistiki verilere göre geçen yıl 2 milyon 150 bin olan turist sayısının bu yıl 3 milyonu aşması bekleniyor.

