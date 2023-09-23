Mimar Sinan'ın eseri Sultan Süleyman Köprüsü 5 asırdır ayakta

Vatandaşlardan köprünün yenilendiğini görenlerin bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Şayir, "Yanı başımızda köprümüz varmış' diyenler var. Bunu bilmeyenlerimiz de vardı. Çok şükür güzel bir eser ortaya çıktı. Buranın yapımı kolay değil. Her bir çalışması zaman ve koşullara uygun yapıldı. Çalışmaların belli bir dönemi pandemi sürecine denk geldi. Aksaklıklar oldu ama sonucunda buradaki çalışma tamamlandı." ifadelerini kullandı.



Şayir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek peyzaj çalışmalarına gönüllü destek verecek sanayicilerle süreci tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.