Samsun Müzesi kent turizmine ivme kazandırdı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'da turizm anlamında önemli bir imzanın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kente geldiğinde atıldığını söyledi.



Samsun Müzesi'nin açılmasıyla yurdun her yerinden müzeyi ziyarete gelenlerin olduğunu aktaran Doğan, "Bir günde şu ana kadar rekor 4 bin ziyaretçi. Elli bin kişi şu ana kadar ziyaret etti. Bundan sonra da ziyaretçi sayısı artarak devam edecektir" dedi.

Müzenin modern bir yapıda olduğunu dile getiren Doğan, "Samsun'un ve bölgenin en önemli müzesi. Samsunluları, civardaki illerde yaşayan hemşehrilerimizi Samsun Müzesi'ne bekliyoruz. Dört binlik günlük rekorlarımızı çok yakında üst üste kıracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.