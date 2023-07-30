Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle Şarköy, tatilcileri mavi ve yeşille buluşturuyor.
İlçe, ziyaretçilerine Marmara Denizi’nin mavisi ve ormanlar arasında temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.
Ekstrem sporlar ile kamp ve karavan turizmini sevenlerin ilgisini çeken Şarköy, temiz plajlarıyla da tatilcileri cezbediyor. İlçede bulunan 6 mavi bayraklı plaj, denizin keyfini çıkarmak isteyen tatilcileri ağırlıyor.
İlçede bulunan 6 mavi bayraklı plaj, denizin keyfini çıkarmak isteyen tatilcileri ağırlıyor.
Tekirdağ’da 33 plajda denize girildiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Kentteki plajların 6’sı Şarköy ilçesinde mavi bayrağa sahip. Bunun dışında da 8 turizm işletme belgeli plajımız var. Bütün plajlarda turizm faaliyeti sürüyor. Son çıkan Sağlık Bakanlığı verilerine ve su analizlerine göre kentteki plajlarda denize girmeye engel bir durum yok. Yeşille mavinin bulunduğu bu yerde yamaç paraşütü, rüzgar sörfü de yapılıyor. İstanbul’a yakın olması da kent için bir avantaj” diye konuştu.
Yamaç paraşütü için Uçmakdere Mahallesi’nin her geçen yıl daha da popüler olduğunu söyleyen Hacıoğlu, insanların ilçede birçok turizm aktivitesi yapma şansı bulduğunu anlattı.
Hacıoğlu, Şarköy’ün her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırladığını belirterek, “İnsanlar akın akın buraya geliyor. Özellikle hafta sonu şehre giriş çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluyor. Deniz için ilçenin tercih edilmesi diğer turizm unsurlarını da tetikliyor. Buraya gelenler dolu dolu bir tatil geçiriyor. Suyun temiz olması, özellikle mavi bayraklı plajları çok ilgi çekiyor. Mavi bayraklı plajlar insanları cezbediyor” dedi.
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