Şarköy tatilcileri mavi ve yeşille buluşturuyor

Yamaç paraşütü için Uçmakdere Mahallesi’nin her geçen yıl daha da popüler olduğunu söyleyen Hacıoğlu, insanların ilçede birçok turizm aktivitesi yapma şansı bulduğunu anlattı.



Hacıoğlu, Şarköy’ün her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırladığını belirterek, “İnsanlar akın akın buraya geliyor. Özellikle hafta sonu şehre giriş çıkışlarda uzun araç kuyrukları oluyor. Deniz için ilçenin tercih edilmesi diğer turizm unsurlarını da tetikliyor. Buraya gelenler dolu dolu bir tatil geçiriyor. Suyun temiz olması, özellikle mavi bayraklı plajları çok ilgi çekiyor. Mavi bayraklı plajlar insanları cezbediyor” dedi.