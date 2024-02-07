Sinop Kalesi'nin önemli bölümünde çalışmalar tamamlandı

Bu kapsamda öncelikle Tarihi Cezaevi'ni çevreleyen surların tehlike oluşturmaması için onarım süreci başlatıldığını belirten Süren, "Doğu, batı, kuzey ve güney kale surlarıyla meydan projesinin de içinde yer aldığı, saat kulesinin de bulunduğu bölümlerin bir kısmının onarımı yapıldı. Kumkapı ile İncedayı Mahallesi arasındaki kuzey surlarının bir bölümü kaldı." dedi.



Surların 2 kilometrelik bölümünün elden geçirildiğini aktaran Süren, "Onarılmayan kısımlarda rölöve ve restorasyon projeleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu bölümlerin de acil onarım gerektiren yerlerinin onarılması ile Sinop Kalesi ve surlarının tamamı acil onarımdan geçmiş olacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde kalenin güzelliği ortaya çıktı." ifadesini kullandı.