Sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

Bartın'ın Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.
Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
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