Sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

Bartın'ın Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.