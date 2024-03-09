Sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.

Sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

Bartın'ın Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı. Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı - 1

Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

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