Su altında mermer heykel galerisine ev sahipliği yapan Gömeç Dalış Köyü açıldı

"ÇOCUKLUĞUM, GENÇLİĞİM BURALARDA GEÇTİ"

Dalış köyünün itfaiyecilerin arama kurtarma çalışmalarından dalış sporunu sevenlerin her türlü eğitimini alabileceği, engellilerin de yararlanabileceği uluslararası standartlarda tesis olduğunu belirten Yılmaz, "Deniz altının güzelliklerinden yararlanma, dalışı öğrenme, engelliyken rehabilitasyon olarak kullanma, itfaiyeciysen arama kurtarma, deniz altında kaynak yapmak için gerekli su altı tesisatlarının sağlanması gibi her türlü hizmeti verebilecek tam donanımlı bir tesisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Gömeç ilçemizde açmış bulunuyoruz. Şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.



Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da tesisi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Şahika Ercümen ise Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu, dalış imkanlarının güney kıyılarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Çocukluğum, gençliğim buralarda geçti. Dünyadan pek çok dalgıcın buraya gelip antrenman yapacağını ve bu bölgelerdeki aslında İstanbul dahil pek çok dalışa merakı olan, su sporlarına merakı olan insanın buraya ulaşıp dalış yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

Ercümen, Gömeç Dalış Köyü'nün Türkiye için anlamlı, güzel bir proje olduğunu ifade etti.



Kurdele kesilerek açılışı yapılan dalış köyünde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibince botlarla gösteri yapıldı. Dalgıçlar, denizde Türk bayrağı açtı.



İlçede gerçekleştirilen heykel sempozyumlarında yurt içi ve yurt dışından heykeltıraşların yaptığı, bölgenin kültürel yapısını, mitolojisini içeren mermer heykellerin yer aldığı su altı galerisine ev sahipliği yapan Gömeç Dalış Köyü, yılın 12 ayı dalış meraklılarına hizmet verecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin Altay ile kurum müdürleri katıldı.