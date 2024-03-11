Tarihi İshak Paşa Sarayı karla kaplandı

Cansu Karabıyık ise "Kar yağdı, güzel bir manzara var. Gelen her misafirimizi buraya getiriyoruz. Sarayın karlı hali daha güzel, manzara daha güzel oluyor. Yapıldığı döneme göre sarayın müthiş bir mimarisi var. Zindanlar beni çok etkiledi. Günümüzde bu teknolojiyle bu saray yapılamıyor. O günün şartlarına göre müthiş bir saray" dedi.



Furkan Nas da İshak Paşa Sarayı'nda martta kar sürpriziyle karşılaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.