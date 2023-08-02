Travertenleriyle ünlü Pamukkale’ye ziyaretçi akını

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale’ye Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyalardan turistin gelmesi bizi sevindiriyor. Pamukkale, müze ve ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yerdir. Ziyaretçi rakamların artması, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda yüzde 23’lük bir artış görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu artışın devam ederek 2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısı açısından iyi sayılara çıkacağını hedefliyoruz. Temmuz ayında 338 bin kişi Pamukkale Ören Yeri’ni ziyaret etti. Bu sayının ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Pamukkale’ye turistlerin giriş fiyatının 700 lira olduğunu belirten Şen, “Ancak yerli turist 60 liraya Müzekart alıp Türkiye genelinde istediği ören yerine gidebilir” diye konuştu.