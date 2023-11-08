Tunceli'deki Gelin Odaları turizme kazandırılıyor

Pülümür ilçesi zengin yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



İlçede sarp bir kayanın üzerine Urartular dönemi sonrası inşa edildiği değerlendirilen ve yöre halkı tarafından Gelin Odaları olarak adlandırılan alanda kaya mezarları, su sarnıcı ve basamaklı tünel binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor.

Bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesi tarafından proje hazırlandı. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla odaların çevre düzenlemesi yapılarak yürüyüş alanları oluşturulacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun