Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi TCG Uluçalireis 18 Mart'ta açılacak

TÜRK SANCAĞI İLE İLK DALIŞINI 53 YIL ÖNCE YAPTI



"TCG Uluçalireis", Türk sancağı ile ilk dalışını 3 Temmuz 1971'de Atlantik Okyanusu'nda gerçekleştirdi. Donanmaya katılışı 3 Mayıs 1972'de Donanma Komutanı şehit Oramiral Kemal Kayacan tarafından yapılan denizaltı, 1974 yılı Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın son safhasında Girit'in kuzeyinden harekete geçerek Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak etti. 1972, 1973 ve 1996 yıllarında torpido atış birincisi olan "TCG Uluçalireis", 1990 yılı Denizkurdu-1 Tatbikatı'nda su altında hiç yakalanmadan en çok hücum geliştiren denizaltı olarak takdir edildi.



"TCG Uluçalireis" 1645'inci ve son dalışını 30 Mayıs 2000'de Kuzey Ege'de yaptı ve 8 Ağustos 2000'de hizmet dışına ayrıldı.

29 YILDA 1645 DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ



Türk Deniz Kuvvetlerindeki 29 yıllık hizmeti süresince 37 milli tatbikata ve 9 NATO tatbikatına katılan "TCG Uluçalireis", 12 cephe ve 7 rotasyon görevi icra etti. Gemi ayrıca, 160 torpido atışı gerçekleştirdi, birçok mayın döküş eğitimi, SAT-denizaltı müşterek eğitimi, kurtarma gemisi-denizaltı müşterek eğitimi icra etti ve 1645 dalış yaptı.



Gölcük Tersanesi'nde 2001 yılında havuzlanarak kapsamlı bakıma alınan "TCG Uluçalireis" Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek ülkenin ilk denizaltı müzesi olarak tadil edildi. Kapsamlı restorasyona 2 Mart 2022 itibarıyla alınan, yaklaşık bir yıl süren restorasyon faaliyetleri neticesinde Türkiye'nin ilk denizaltı müzesi olan "TCG Uluçalireis", şehit denizaltılar Dumlupınar ve Atılay'ın ebedi istirahatgahı olan Çanakkale sularında Çanakkale Deniz Müzesi'nde nöbetine başladı.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, 1944'te ABD'de inşa edilen "TCG Uluçalireis"in son derece görkemli bir deniz aracı olduğunu söyledi.

"TCG Uluçalireis"i, 18 Mart'ta yüce Türk milletinin teveccühüne sunmak üzere heyecanlı bir hazırlık içinde olduklarını dile getiren Albay Aras, şu bilgileri aktardı:



"Denizaltımız son bir yıl içinde restorasyona alındı. 1971 yılında Deniz Kuvvetlerine katılan denizaltımız, 2000 yılında hizmet dışına ayrıldı. Tam 29 yıl Türk Deniz Kuvvetlerine hizmet vermiş bir denizaltıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz bir yıl içinde müze haline getirmek üzere denizaltımızı tekrar restorasyona aldık. Türkiye'nin ilk denizaltı müzesinden bahsediyoruz. Bir yıl süren restorasyonun ardından 18 Mart'ta Çanakkale sularında ziyarete açacağız. Atılay ve Dumlupınar denizaltılarının anısına, bir anıt statüsünde burada ziyaret etmeye başta gençlerimiz olmak üzere tüm Türk halkını bekliyoruz."