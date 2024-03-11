Uçmakdere'de yamaç paraşütü uçuşlarının sayısı artıyor

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin her mevsim paraşüt tutkunlarını ağırladığını söyledi.



Uçmakdere'nin artık Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerdeki paraşüt tutkunlarınca da bilindiğini belirten Aksoy, "Baharla birlikte insanlar akın akın buraya gelmeye başladı. Güzel havayı fırsat bilenler buranın tadını çıkarıyor. Hem uçuş yapanlar oluyor hem de eğitim yapanlar oluyor. Rüzgarın güzel olması daha fazla uçuş yapma imkanı sağlıyor. Buraya yapılan hizmetlerin ve yatırımların artması buraya daha fazla ziyaretçi çekiyor." dedi.



Aksoy, Bulgaristan, Yunanistan gibi yakın ülkelerin yanı sıra İran, Katar, Umman gibi ülkelerden de zaman zaman yamaç paraşütü için Uçmakdere'yi tercih edenlerin olduğunu dile getirdi. Manisa'dan gelen Hacer Baş da Uçmakdere'de doğanın tadını çıkardıklarını ifade etti.



Baş, Uçmakdere'den güzel anılarla ayrılacaklarını belirterek, "Çok güzel bir uçuş yaptık. Burada her mevsim uçuş yapmak güzel." diye konuştu.



İranlı Maryam Mahmoudi ise yamaç paraşütünün Uçmakdere'de çok keyifli olduğunu dile getirerek, "Burasının İstanbul'a yakın olması dolayısıyla ulaşım çok kolay. Burada yaptığımız uçuş bizim için çok özel, buraya gelmekten çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.



İlk defa yamaç paraşütü yapan Sema Yıldız da herkesin Uçmakdere'ye gelip yamaç paraşütü yaparak, buranın eşsiz güzelliğinin tadını çıkartması gerektiğini belirtti.