Ukrayna savaşıyla durdurulan Rusya-Küba uçuşları tekrar başladı

Rusya merkezli Rossiya Havayolları, uçuşların başlamasıyla ilgili “Moskova ile özgürlük adasının ana tatil beldesi Varadero'yu birbirine bağlayan ilk uçuş, Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalktı” açıklamasını yaptı. Rusya’dan Küba’ya yapılacak olan uçuşların, haftada iki tarifeli sefer ile yapılacağı belirtildi.

Rossiya Havayolları, Ukrayna’nın işgalinden 4 gün sonra olan 28 Şubat’ta, Küba’ya olan seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

