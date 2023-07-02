Ukrayna savaşıyla durdurulan Rusya-Küba uçuşları tekrar başladı

Rusya merkezli Rossiya Havayolları, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rusya'ya hava sahalarını kapatmasından bu yana askıya alınan Küba tarifeli uçuşlarının dün ilk kez yapıldığını duyurdu.

Ukrayna savaşıyla durdurulan Rusya-Küba uçuşları tekrar başladı

merkezli Rossiya Havayolları, uçuşların başlamasıyla ilgili “Moskova ile özgürlük adasının ana tatil beldesi Varadero'yu birbirine bağlayan ilk uçuş, Sheremetyevo Havalimanı'ndan kalktı” açıklamasını yaptı. Rusya’dan ’ya yapılacak olan uçuşların, haftada iki tarifeli sefer ile yapılacağı belirtildi.

Rossiya Havayolları, Ukrayna’nın işgalinden 4 gün sonra olan 28 Şubat’ta, Küba’ya olan seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

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