UNESCO kenti Safranbolu'da "Sakin Şehir" ünvanı için çalışmalar başladı

Safranbolu adına en büyük hedeflerinden birinin nitelikli turistleri ağırlamak ve Avrupalı turistleri Safranbolu ile buluşturmak olduğunu ifade eden Köse, Safranbolu’da incelemeler yapacak olan Köstem ve Balta’ya teşekkür etti. Toplantının ardından Safranbolu Belediyesi Stratejik İletişim Koordinatörü Mehmet Kütükçüoğlu ve Stratejik Planlama Koordinatörü İsmail Kavuşturucu, Köstem ile Balta’ya Safranbolu’nun en önemli noktalarını gezdirdi.

ŞARTLAR KARŞILANIRSA CITTASLOW ÜYESİ OLACAK

Safranbolu Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara ve tarihi ilçeye hayran kaldıklarını aktaran Köstem ve Balta, verileri Cittaslow yönetimine ileteceklerini ve dünya turizminin mutlaka Safranbolu’da yer alması gerektiğini kaydettiler. Aranan şartlar karşılandığı takdirde Cittaslow üyesi olacak Safranbolu’nun Avrupa turizminin göz bebeklerinden biri olması hedefleniyor.