Yalova Termal Kaplıcaları'ndaki Fransız evi restore edilecek

Restorasyon için Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi ve Termal Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini anlatan Soygüzel, şöyle devam etti:



"İnşallah birkaç hafta içerisinde restorasyon imalat ihalesini yaparak restorasyonuna başlayacağız. Bu çok önemli sivil mimari örneği kültür mirasımızı, yeniden Yalova'nın kültür hayatına, Termal'imizin turizm hayatına kazandırmış olacağız. Termal ile ilgili hazırda bir koruma imar planı var. Planda, bu yapıyla ilgili de öngörülmüş bazı fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar içinde müze de var. Restorasyon çalışması bittikten sonra diğer kurumlarla bir araya gelip yeni fonksiyonlar ekleyebilir miyiz diye değerlendireceğiz."

Soygüzel, yaklaşık 200 metrekarelik evdeki bazı malzemelerin 20'nci yüzyıl başlarında yurt dışından getirildiğini bildirdi.



Kiremitlerin Marsilya'dan getirilip çatıya konulduğunu kaydeden Soygüzel, "Orijinal ve burası için üretilmiş kiremitler bunlar ve bugüne kadar da kalmış. Kapıları, panjurları, ahşap unsurları da aynı şekilde yurt dışından getirilmiş" ifadesini kullandı.

