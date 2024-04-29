Güzellik kraliçesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek "Miss Ecuador" yarışmasına katılan Landy Parraga, gittiği mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güzellik kraliçesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

23 yaşındaki kraliçesi Landy Parraga, 'un suç oranı en yüksek bölgelerinden biri olan Los Rios eyaletinde gittiği mekanda silahlı saldırıya uğradı. Parraga, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güzellik kraliçesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 1

Kan donduran cinayetin ardından Savcılığı'ndan yetkililer, delil toplamak ve suikastın arkasındakileri bulmak amacıyla soruşturma başlattı.

Çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç yapısına yönelik soruşturma olan ve devam eden "Metastaz" davasındaki bir konuşmada kraliçesinin de adının geçtiği ortaya çıktı.

Öte yandan hayatını kaybeden uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero ile güzellik kraliçesinin kara para aklama suçlamasında bağlantılı olduğu yönünde iddialar da var.

N-LIFE HABERLERİ

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