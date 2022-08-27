İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yeni gelişme yaşandı.



Kamyonetin sürücüsü Gültekin Gülsoy ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Gülsoy'un ifadesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.



Bu arada Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz da ifadesinde karşı yönden gelen kamyonetle bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını ifade etti.



Kazada yaralanan 8 kişinin tamamı taburcu edildi.



TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI



Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0,10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.



Önceki gün gerçekleşen kazada İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, yağmurun kayganlaştırdğı yolda kamyonetle çarpışmış ve iki araç da şarampole yuvarlanmıştı.