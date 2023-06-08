Istanbul Photo Awards jürisi İstanbul'da toplandı

Anadolu Ajansı'nın (AA) bu yıl 9'uncusunu düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2023"de, jüri çalışmalarına başladı. Jüri üyelerinin 6 farklı ülkeden katılacağı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, 3 gün devam edecek.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışma jürisinde, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, Görsel Medya Danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer alıyor.



AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, jüri oturumunun açılış konuşmasında, Istanbul Photo Awards'ın jürisine yarışmaya katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.