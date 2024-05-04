Eurovision 2024 ne zaman? İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında son bilgiler

68. Eurovision Şarkı Yarışması, 2023 Eurovision Şarkı Yarışmasını "Tattoo" adlı şarkısıyla Loreen'in kazanmasından dolayı İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. İşte, Eurovision 2024 hakkında bilgiler...



EUROVİSİON YARIŞMALARI NE ZAMAN?



Avrupa Yayın Birliği ve Sveriges Television (SVT) birlikte yürüttüğü organizasyonda yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs'ta, finali ise 11 Mayıs 2024 tarihinde Malmö Arena'da gerçekleştirilecek.



Yarışmanın sunuculuğunu Malin Åkerman ve Petra Mede yapacak.



İSVEÇ 7. KEZ EV SAHİBİ



Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.



SERTAB ERENER SAHNE ALACAK



2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek.

