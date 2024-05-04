Eurovision 2024 ne zaman? İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında son bilgiler

2024 Eurovision Şarkı Yarışmasına geri sayım başladı. Otuz yedi ülkenin katılacağı yarışmaya en son 1993 yılında katılan Lüksemburg 31 yıl aradan sonra geri döndü. İsveç, bir önceki yarışmayı kazanmasından dolayı yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını aldı. Peki, Eurovision 2024 ne zaman?

Eurovision 2024 ne zaman? İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında son bilgiler

68. Eurovision Şarkı Yarışması, 2023 Eurovision Şarkı Yarışmasını "Tattoo" adlı şarkısıyla Loreen'in kazanmasından dolayı İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. İşte, hakkında bilgiler...

EUROVİSİON YARIŞMALARI NE ZAMAN?

Avrupa Yayın Birliği ve Sveriges Television (SVT) birlikte yürüttüğü organizasyonda yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs'ta, finali ise 11 Mayıs 2024 tarihinde Malmö Arena'da gerçekleştirilecek.

Yarışmanın sunuculuğunu Malin Åkerman ve Petra Mede yapacak.

İSVEÇ 7. KEZ EV SAHİBİ

, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

SERTAB ERENER SAHNE ALACAK

2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek.

N-LIFE HABERLERİ

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