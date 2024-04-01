Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi. İnanır'ın tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor." dedi.

Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından 'dan (74) iyi haber geldi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.

Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor." dedi.

Prof. Dr. Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

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