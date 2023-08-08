Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor

Birbirinden yetenekli gençlerin rol aldığı Kardeşlerim 4. sezonuyla kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan Kardeşlerim, 94. bölümüyle sezona ara vermişti. Peki, Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak?

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kardeşlerim dizisinin 4. sezon hazırlıkları sürüyor. Cumartesi akşamlarına yayımlanan NGM imzalı dizinin çalışmaları önümüzdeki hafta hızlanacak.

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor - 1

Serkan Birinci’nin yönettiği dizinin genç ve başarılı yıldızlarından Eylül Kandemir diziyle anlaşmasını yeniledi. Ay ortasında sete çıkması beklenen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa tıpkı “Ateş Kuşları” gibi eylülün ilk haftası yayında olması planlanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde de ilgiyle izlenen dizinin ekibine 5 yeni oyuncunun katılacağı da kulislerde konuşuluyor.

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