Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor

Serkan Birinci’nin yönettiği dizinin genç ve başarılı yıldızlarından Eylül Kandemir diziyle anlaşmasını yeniledi. Ay ortasında sete çıkması beklenen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa tıpkı “Ateş Kuşları” gibi eylülün ilk haftası yayında olması planlanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde de ilgiyle izlenen dizinin ekibine 5 yeni oyuncunun katılacağı da kulislerde konuşuluyor.