Sevgilisi Cannes'a gitmişti: Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay paylaşımı

on olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çiftten Birce Akalay, 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Özgür Masur imzalı elbisesiyle festivalde boy gösteren Akalay, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
KURTAŞ AŞKA GELDİ
Birce Akalay'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş da aynı kareyi "Mon amour (aşkım)" notuyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"BUNU SEVİYORUM"
Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz ay birlikte Paris'e gitmişti. Akalay, sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan etmişti. Ünlü oyuncu, Paris tatilinden karelere "Bunu seviyorum" notunu düşmüştü.
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