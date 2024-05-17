Sevgilisi Cannes'a gitmişti: Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay paylaşımı

on olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çiftten Birce Akalay, 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Özgür Masur imzalı elbisesiyle festivalde boy gösteren Akalay, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.