Anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda yeni kare

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile iki yıl önce nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, yeni bir fotoğraf paylaştı.

Anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda yeni kare

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Kısa bir süre sonra kızları olacağını açıklayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un heyecanı günden güne büyüyor.

Anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda yeni kare - 1

"İKİ EVLAT"

Doğum için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda yeni bir poz paylaştı. Köpeğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, paylaşımına "İki evlat" notunu düştü.

Doğum için gün sayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni pozlar

Doğum için gün sayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni pozlar

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