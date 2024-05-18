Anne olmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda yeni kare

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Kısa bir süre sonra kızları olacağını açıklayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un heyecanı günden güne büyüyor.