Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri Giray göründü(Kaan Taşaner kimdir?)

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın yeni partneri "Giray" rolü için Kaan Taşaner ile anlaşıldı. Taşaner'in hayat vereceği 'Giray' karakteri, en büyük ilaç firmalarından Şifacıgil Holding’in veliahtı olarak dizide yer alacak. Giray' karakteri, gerçek ailesini bulmak isteyen 'Nilay’ın (Feyza Civelek) arayışı üzerine diziye katılacak.



KAAN TAŞANER KİMDİR?



Türk dizi ve tiyatro oyuncusu Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.



2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu , 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.