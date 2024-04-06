1. Ankara Uluslararası Mandolin Festivali müzikseverlerle buluştu

Sanatseverler, bugün ve yarın sürecek festivali gün içerisinde 11.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz takip edebiliyor.



Festival hakkında bilgi veren Serpil Özyüksel, amaçlarının mandolin çalgısını sanatseverlere tanıtmak, sevdirmek, çalgı ve repertuvarını gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi. İlk festival olmasına rağmen 25 grubun katılım sağlandığını belirten Özyüksel, "Çok sevinçliyiz, 230 kişi geldi ve şu anda sahnede eserlerini seslendiriyor. Çok mutluyuz, inşallah büyür, devam eder ve sürekli olur. Bunu çok arzu ediyoruz." diye konuştu.



Festivalin ilk gününe orkestra şefi Gürer Aykal'ın yanı sıra çok sayıda Ankaralı müziksever katıldı.

