Jeremy Renner açıkladı: Görevimiz Tehlike'ye geri dönecek mi?

"ÇEKİMLERİN TAMAMI LONDRA'DA"

Collider'a konuşan Renner, "Görevimiz Tehlike"den neden ayrıldığını şu sözlerle anlattı:



"Evet, ayrılmak zorundaydım. Onlarla daha fazla film yapmamam gerekiyordu. Onları seviyorum. Tom'u (Cruise) çok seviyorum. Çok eğlendik ve o karakteri çok seviyorum. Çok fazla zaman gerektiriyor. Çekimlerin tamamı Londra'da. Gidip baba olmam gerekiyordu. Bu şekilde işe yaramayacaktı."