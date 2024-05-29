Jeremy Renner açıkladı: Görevimiz Tehlike'ye geri dönecek mi?

Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, kar kürerken geçirdiği kaza sonrası uzun süre tedavi görmüştü. Kısa bir süre önce setlere dönen ünlü oyuncu, "Görevimiz Tehlike" serisinde canlandırdığı "William Brandt" karakterine geri dönüp dönmeyeceği konusuna açıklık getirdi.
"ÇEKİMLERİN TAMAMI LONDRA'DA"
Collider'a konuşan Renner, "Görevimiz Tehlike"den neden ayrıldığını şu sözlerle anlattı:
"Evet, ayrılmak zorundaydım. Onlarla daha fazla film yapmamam gerekiyordu. Onları seviyorum. Tom'u (Cruise) çok seviyorum. Çok eğlendik ve o karakteri çok seviyorum. Çok fazla zaman gerektiriyor. Çekimlerin tamamı Londra'da. Gidip baba olmam gerekiyordu. Bu şekilde işe yaramayacaktı."
Çocukları büyüdüğünde seriye dönüp dönmeyeceği sorusuna da yanıt veren Jeremy Renner, "Belki şimdi, kızım daha büyük olduğuna göre bu olabilir. Görevimiz Tehlike'ye ve Brandt karakterine her zaman geri dönerim. Bu harika" dedi.