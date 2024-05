The Ocean ve Bipolar Architecture grubu İstanbul'a geliyor

Progresif post-metal müziğin öncü grupları arasında yer alan The Ocean ve Bipolar Architecture, 21 Haziran Cuma günü metal müzik hayranlarını IF Beşiktaş’ta buluşturacak. Opeth, Katatonia ve Soen gibi grupların dinleyicilerine hitap eden The Ocean, özellikle Katatonia ile yaptıkları "Jurassic Cretaceous" şarkısıyla ülkemizde en çok dinlenen gruplar arasında yer alıyor.

Grup, şimdi ise çıktıkları dünya turnesinin dönüşünde İstanbul’da gerçekleşecek bu özel konserlerde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Metal müzik dünyasında ülkemizde de varlık gösteren Berlin ve İstanbul merkezli başarılı post-metal gruplarından Bipolar Architecture ise Berlin’den yakın dostları olan The Ocean için gecenin açılışını yapacak.

Bu yıl yayınladıkları "Metaphysicize" albümüyle büyük beğeni toplayan Bipolar Architecture, gerçekleştirdiği lansman turnesiyle ülkemizde de büyük coşkuyla karşılanmıştı.