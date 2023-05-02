12. Alaçatı Ot Festivali'ne rekor katılım

İzmir Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Alaçatı'da "Yeniden Doğuş" sloganıyla düzenlenen, 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen festival, 1,3 milyon ziyaretçinin katılımıyla rekor kırdı.

Alaçatı Ot Festivali'nin ilk günü depremde zarar gören 11 ilimizin kooperatif ve depremzedeleri ile kol kola verilerek kurulan Dayanışma Çadırı açılışıyla başladı. Ardından masal anlatıcısı Arbil Çelen Yuca'nın Yeniden Doğuş ve Gülcan Felekoğlu Akın ve Caner Akın Simurg sergisi açılışı gerçekleşti. Gün, söyleşi ve belgesel gösterimleriyle devam etti. Nilgün Yanık Emiroğlu ve Ramazan Emiroğlu'nun "Ölümsüz Z", "Keçileri nasıl kaçırdık?", "Üzüm ve İncir" belgeselleri de beğeniyle izlendi.



ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU SAHNE ALDI



Alaçatı Ot Festivali'nin ilk akşamında Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Yaklaşık olarak iki saat performans sergileyen grubun konserinde izleyenler "sesimi duyan var mı" bölümünde duygu dolu anlar yaşadı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan gelen müzik grubu konser alanında söylediği şarkılarla duygusal anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konser alkışlar eşliğinde sona erdi.