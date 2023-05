19. Akbank Kısa Film Festivali Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Akbank Sanat’ta 2-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen ve bu yıl 71 ülkeden toplam 2237 kısa filmin başvurduğu Yarışma Bölümü’nün sonuçları açıklandı.



Sunuculuğunu, oyuncu Ceyda Düvenci’nin yaptığı 19. Akbank Kısa Film Festivali Ödül Töreni, jüri üyeleri Beren Saat, Ekin Koç, Berkay Ateş, Pınar Deniz, Saki Çimen, Emre Kayiş, Ali Aga gibi sinema dünyasından isimler ve kalabalık bir konuk topluluğunun katılımıyla 12 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşti.



EN İYİ KISA FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ



Oyuncu Beren Saat, yönetmen Umut Aral, oyuncu Ekin Koç, kurgucu Ali Aga ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Kasım Ördek’in yönetmenliğini yaptığı "Birlikte, Yalnız" kazandı. Aynı kategoride yönetmenliğini Sis Gürdal’ın yaptığı "Yazın Sonu" ve yönetmenliğini Turan Haste’nin yaptığı "Rutubet" Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.



Oyuncu Mina Kavani, yönetmen Jonas Matzow Gulbrandsen, oyuncu Nik Xhelilaj, Mubi Türkiye direktörü Cem Altınsaray ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü, Mo Harawe’nin yönetmenliğini yaptığı ‘‘Anne Babam Beni Görmeye Gelecek Mi?" (Will My Parents Come to See Me?) kazandı. Aynı kategoride yönetmenliğini Valerio Ferrara’nın yaptığı "Bir Komplo Adamı" (A Conspiracy Man) ve yönetmenliğini Abinash Bikram Shah’ın yaptığı "Annemin Hüzünlü Ninnileri" (Lori) Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.



Oyuncu Pınar Deniz, yönetmen Ziya Demirel ve müzisyen Saki Çimen’den oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Genç Bakışlar Bölümü En İyi Kısa Film Ödülü’nü yönetmenliğini İpek Karan’ın yaptığı "E-Duygu" kazandı. Aynı kategoride yönetmenliğini Andaç Bertuğ Şimşek’in yaptığı "İtiraf" Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.



Oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu, oyun yazarı Berkay Ateş’ten oluşan ana jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Forum Bölümü En İyi Kısa Film Senaryo Ödülü’nü Cansu Baydar "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" isimli senaryosuyla kazandı. Aynı kategoride Koray Arıgümüş’ün ‘‘Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner" isimli senaryosu Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu.



