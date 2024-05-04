Furiosa: Bir Mad Max Destanı ne zaman vizyona girecek?

Mad Max: Fury Road efsanesine bir yenisi daha ekleniyor. Furiosa'nın gençliğini anlatacak olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı, dünya prömiyerini Cannes'da yapacak. NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



George Miller’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu film, 24 Mayıs'ta vizyona girecek. Mad Max: Fury Road filminde Furiosa'yı canlandıran Charlize Theron'ın gençliğini Anya Taylor-Joy canlandırıyor

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI KONUSU



Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

Başrolünde Taylor-Joy'un yer aldığı filmde Hemsworth'un yanı sıra Alyla Browne ve Tom Burke de rol alıyor. Filminin yapımcılığını Miller ve Doug Mitchell üstleniyor.



Senaryoyu "Mad Max: Fury Road"un ortak yazarı Nico Lathouris’le birlikte kaleme alan Miller'ın, kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde birinci yönetmen yardımcısı PJ Voeten ve ikinci ekip yönetmeni ve dublör koordinatörü Guy Norris, görüntü yönetmeni Simon Duggan, besteci Tom Holkenborg, ses tasarımcısı Robert Mackenzie, kurgucu Eliot Knapman, görsel efektler sorumlusu Andrew Jackson ve renk uzmanı Eric Whipp yer alıyor. 6 Oscar ödülü Mad Max: Fury Road filmi 9 yıl önce Cannes'da gösterilmişti. Barbie yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanı olacağı Cannes Film Festivali, 17-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. FİLMİN FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN