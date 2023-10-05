2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jon Fosse oldu

2023 Nobel Ödülleri'nde edebiyat alanında ödüle layık görülen isim de belli oldu. Norveçli yazar Jon Fosse, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.
İsveç kraliyet Bilim Akademisi, Norveçli yazar Jon Fosse’nin "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları için" Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.
Açıklamada “Onun Norveççe Nynorsk dilinde yazdığı ve çeşitli türlere yayılan muazzam eserleri, çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviriden oluşmaktadır. Bugün dünyada en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmakla birlikte, düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır” denildi.
JON FOSSE KİMDİR?
29 Eylül 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse'nin "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi kitapları bulunuyor. Bergen Üniversitesinde “karşılaştırmalı edebiyat” okuyan Fosse’nin Norveç dilinin iki yazı standardından biri olan Nynorsk dilinde yazdığı ilk romanı “Raudt, svart “(Kırmızı, Siyah) 1983’te yayımlandı.
Roman, kısa hikaye, şiir, çocuk kitabı, deneme ve oyun gibi bir çok türde eser kaleme alan yazarın ilk oyunu “Og aldri skal vi skiljast (Ve Asla Ayrılmayacağız)" 1994’te sahnelendi.
Romanlar, kısa öyküler, şiirler, çocuk kitapları, denemeler ve oyunları 40’tan fazla dile çevrilen Fosse, ayrıca The Daily Telegraph'ın yaşayan en iyi 100 dahi listesinde 83. sırada yer aldı. Fosse, “Andvake” üçlemesiyle 2015 İskandinav Konseyi Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
ÖDÜLÜ 2022'DE FRANSIZ YAZAR ANNİE ERNAUX KAZANMIŞTI
2022 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olmuştu. Ernaux'un yazılarında cinsiyet, dil ve sınıf açısından güçlü eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir yaşamı tutarlı bir şekilde ve farklı açılardan incelediği, yazarlığa giden yolunun uzun ve zorlu olduğu belirtilmişti.
NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ HAKKINDA
Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2023 yıllarında 116 kez verildi. Toplam 120 kişinin layık görüldüğü ödüllerden 4'ü, ikişer yazar arasında paylaştırıldı. Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan en genç yazar 41, en yaşlı yazar 88 yaşında, ödül yalnızca 17 defa kadın yazarlara verildi.
2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu. Nobel Edebiyat Ödülü'nü 2021'de Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazanmıştı.
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