2024 Grammy Ödülleri hakkında bilmeniz gereken her şey

BİR İLK YAŞANACAK



Grammy tarihinde ilk kez En İyi Afrika Müziği Performansı kategorisinde ödül verilecek. "En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" müzik türünü yansıtacağı vurgulandı.

"En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" müzik türünü yansıtacağı vurgulandı.



GEÇTİĞİMİZ YIL NELER YAŞANDI?



Grammy Ödülleri, 2023 yılında 65'inci kez sahiplerini buldu. Törenin ev sahipliğini Trevor Noah ile Randy Rainbow üstlendi. Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törende en büyük ödüller Harry Styles, Kendrick Lamar, Adele ve Beyonce'ye gitti.

Myles Frost, Billy Crystal, Dwayne Johnson ve James Corden'ın sunucular arasında yer aldığı gecede Harry Styles'ın "Harry's House" albümü "Yılın Albümü" seçilirken, Samara Joy ise "Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.



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