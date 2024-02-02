2024 Grammy Ödülleri hakkında bilmeniz gereken her şey

Müzik dünyasının enlerinin seçildiği Grammy Ödülleri için geri sayım başladı. 66'ncısı düzenlenecek olan törenin sunucusu yine Trevor Noah olacak. Noah, art arda 4. kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak. Grammy Ödülleri 4 Şubat 2024'te sahiplerini bulacak.
ADAYLAR BELLİ OLDU
Taylor Swift , Olivia Rodrigo, Boygenius , Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish'in adaylar arasında yer aldığı listede dokuz adaylıkla SZA öne çıktı. Ödüller, 4 Şubat 2024'te yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
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TÜRK BESTECİ ADAY OLDU
ABD'de yaşayan Türk besteci Esin Aydıngöz, Wednesday dizisi için hazırladığı düzenlemeyle 66. Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi. Aydıngöz, adaylık heyecanını NTV'de Gece Gündüz programında anlattı.
SAHNE ALACAK İSİMLER
4 Şubat'ta Crypto.com Arena'da düzenlenecek olan törende Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve U2 grubu sahne alacak.
BİR İLK YAŞANACAK
Grammy tarihinde ilk kez En İyi Afrika Müziği Performansı kategorisinde ödül verilecek. "En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" müzik türünü yansıtacağı vurgulandı.
"En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" müzik türünü yansıtacağı vurgulandı.
GEÇTİĞİMİZ YIL NELER YAŞANDI?
Grammy Ödülleri, 2023 yılında 65'inci kez sahiplerini buldu. Törenin ev sahipliğini Trevor Noah ile Randy Rainbow üstlendi. Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da düzenlenen törende en büyük ödüller Harry Styles, Kendrick Lamar, Adele ve Beyonce'ye gitti.
Myles Frost, Billy Crystal, Dwayne Johnson ve James Corden'ın sunucular arasında yer aldığı gecede Harry Styles'ın "Harry's House" albümü "Yılın Albümü" seçilirken, Samara Joy ise "Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü.
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