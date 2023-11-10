2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için adaylar belli oldu. Dokuz adaylıkla SZA öne çıktı. Ödüller, 4 Şubat 2024'te yapılacak törenle sahiplerini bulacak. İşte 2024 Grammy adayları...

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 1

YILIN ALBÜMÜ

World Music Radio- Jon Batiste
The Record- Boygenius
Endless Summer Vacation- Miley Cyrus
Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd- Lana Del Rey
The Age of Pleasure- Janelle Monáe
Guts- Olivia Rodrigo
Midnights- Taylor Swift
SOS- SZA

N-LIFE HABERLERİ

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 2

YILIN ŞARKISI

A&W- Jack Antonoff, Lana Del Rey & Sam Dew
Anti-Hero- Jack Antonoff & Taylor Swift
Butterfly- Jon Batiste & Dan Wilson
Dance the Night- Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt
Flowers- Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein & Michael Pollack
Kill Bill -Rob Bisel, Carter Lang & Solána Rowe
Vampire - Daniel Nigro & Olivia Rodrigo
What Was I Made For? - Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 3

YILIN KAYDI

Worship- Jon Batiste
Not Strong Enough- Boygenius
Flowers- Miley Cyrus
What Was I Made For?- Billie Eilish
On My Mama- Victoria Monét
Vampire- Olivia Rodrigo
Anti-Hero- Taylor Swift
Kill Bill- SZA

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 4

EN İYİ YENİ SANATÇI

Gracie Abrams
Fred Again
Ice Spice
Jelly Roll
Coco Jones
Noah Kahan
Victoria Monét
The War and Treaty

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 5

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Flowers- Miley Cyrus
Paint the Town Red- Doja Cat
What Was I Made For?- Billie Eilish
Vampire- Olivia Rodrigo
Anti-Hero- Taylor Swift

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 6

EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

Thousand Miles- Miley Cyrus ve Brandi Carlile
Candy Necklace- Lana Del Rey ve Jon Batiste
Never Felt So Alone- Labrinth ve Billie Eilish
Karma- Taylor Swift ve Ice Spice
Ghost in the Machine- SZA ve Phoebe Bridgers

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 7

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Summer Too Hot- Chris Brown
Back to Love- Robert Glasper, SiR, Alex Isley
ICU- Coco Jones
How Does It Make You Feel- Victoria Monét
Kill Bill- SZA

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 8

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Drake & 21 Savage - Her Loss
Killer Mike - Michael
Metro Boomin - Heroes & Villains
Nas - King’s Disease III
Travis Scott - Utopia

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 9

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Brandy Clark - Buried
Chris Stapleton - White Horse
Morgan Wallen - Last Night
Tyler Childers - In Your Love
Zach Bryan ft. Kacey Musgraves - I Remember Everything

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 10

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

Liz Callaway - To Steve With Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim
Rickie Lee Jones - Pieces of Treasure
Laufey - Bewitched
Pentatonix - Holidays Around the World
Bruce Springsteen - Only the Strong Survive
Various - Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 11

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Chemistry- Kelly Clarkson
Endless Summer Vacation- Miley Cyrus
GUTS- Olivia Rodrigo
Subtract- Ed Sheeran
Midnights- Taylor Swift

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 12

EN İYİ DANS KAYDI

Aphex Twin - Blackbox Life Recorder 21F
James Blake - Loading
Disclosure - Higher Than Ever BEfore
Romy & Fred again.. - Strong
Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 13

EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ

James Blake - Playing Robots Into Heaven
The Chemical Brothers - For That Beautiful Feeling
Fred again.. - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022)
Kx5 - Kx5
Skrillex - Quest for Fire

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 14

EN İYİ MODERN ENSTRÜMANTEL ALBÜM

Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer ft. Rakesh Chaurasia - As We Speak
House of Waters - On Becoming
Bob James - Jazz Hands
Julian Lage - The Layers
Ben Wendel - All One

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 15

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Arctic Monkeys - Sculptures of Anything Goes
Black Pumas - More Than a Love Song
Boygenius - Not Strong Enough
Foo Fighters - Rescued
Metallica -Lux Æterna

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 16

EN İYİ METAL PERFORMANSI

Disturbed - Bad Man
Ghost - Phantom of the Opera
Metallica - 72 Seasons 
Slipknot - Hive Mind
Spiritbox - Jaded

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 17

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Boygenius - Not Strong Enough
Foo Fighters - Rescued
Olivia Rodrigo - Ballad of a Homeschooled Girl
Queens of the Stone Age - Emotion Sickness
The Rolling Stones - Angry

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 18

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

But Here We Are- Foo Fighters
Starcatcher- Greta Van Fleet
72 Seasons-  Metallica
This Is Why-  Paramore
In Times New Roman… - Queens of the Stone Age

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 19

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

The Car- Arctic Monkeys
The Record- boygenius
Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd- Lana Del Rey
Cracker Island- Gorillaz
I Inside the Old Year Dying- PJ Harvey

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 20

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Summer Too Hot- Chris Brown
Back to Love- Robert Glasper featuring SiR and Alex Isley
ICU- Coco Jones
How Does It Make You Feel- Victoria Monét
Kill Bill- SZA

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 21

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

Babyface ft. Coco Jones - Simple
Kenyon Dixon - Lucky
Victoria Monét ft. Earth, Wind & Fire and Hazel Monét - Hollywood
PJ Morton ft. Susan Carol - Good Morning
SZA - Love Language

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 22

EN İYİ R&B ŞARKISI

Coco Jones - ICU
Halle - Angel
Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley - Back to Love
SZA - Snooze
Victoria Monét - On My Mama

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 23

EN İYİ URBAN MODERN ALBÜMÜ

Rauw Alejandro - Saturno
Karol G -Mañana Será Bonito
Tainy - Data

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 24

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Girls Night Out- Babyface
What I Didn’t Tell You (Deluxe)- Coco Jones
Special Occasion- Emily King
Jaguar II- Victoria Monét
Clear 2: Soft Life EP- Summer Walker

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 25

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Baby Keem ft. Kendrick Lamar - The Hillbillies
Black Thought - Love Letter
Coi Leray - Players
Drake & 21 Savage - Rich Flex
Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 26

EN İYİ RAP SÖYLEME PERFORMANSI

Sittin’ on Top of the World- Burna Boy featuring 21 Savage
Attention- Doja Cat
Spin Bout U- Drake & 21 Savage
All My Life,-Lil Durk featuring J. Cole
Low- SZA

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 27

EN İYİ RAP ŞARKISI

Doja Cat - Attention
Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua - Barbie World
Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock
Drake & 21 Savage - Rich Flex
Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 28

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Drake & 21 Savage - Her Loss
Killer Mike - Michael
Metro Boomin - Heroes & Villains
Nas - King’s Disease III
Travis Scott - Utopia

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 29
2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 30

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

In Your Love- Tyler Childers
Buried- Brandy Clark
Fast Car- Luke Combs
The Last Thing on My Mind- Dolly Parton
White Horse- Chris Stapleton

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 31

EN İYİ COUNTRY GRUP/İKİLİ PERFORMANSI

Dierks Bentley ft. Billy Strings - High Note
Brothers Osborne - Nobody’s Nobody
Zach Bryan ft. Kacey Musgraves - I Remember Everything
Vince Gill & Paul Franklin - Kissing Your Picture (Is So Cold)
Jelly Roll with Lainey Wilson - Save Me
Carly Pearce ft. Chris Stapleton - We Don’t Fight Anymore

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 32

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Brandy Clark - Buried
Chris Stapleton - White Horse
Morgan Wallen- Last Night
Tyler Childers - In Your Love
Zach Bryan ft. Kacey Musgraves - I Remember Everything

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 33

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

Rolling Up the Welcome Mat- Kelsea Ballerini
Brothers Osborne- Brothers Osborne
Zach Bryan- Zach Bryan
Rustin’ in the Rain- Tyler Childers
Bell Bottom Country- Lainey Wilson

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 34

EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ

Kirsten Agresta-Copely - Aquamarine 
Omar Akram - Moments of Beauty
Ólafur Arnalds - Some Kind of Peace (Piano Reworks) 
David Darling & Hans Christian - Ocean Dreaming Ocean
Carla Patullo ft. Tonality and the Scorchio Quartet - So She Howls

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 35

EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

Patti Austin Featuring Gordon Goodwin’s Big Phat Band - For Ella 2
Fred Hersch & Esperanza Spalding - Alive at the Village Vanguard
Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In
Cécile McLorin Salvant - Mélusine
Nicole Zuraitis - How Love Begins

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 36

EN İYİ CAZ ENSTRÜMANTEL ALBÜM

Kenny Barron - The Source
Lakecia Benjamin - Phoenix
Adam Blackstone - Legacy: The Instrumental Jawn
Billy Childs - The Winds of Change
Pat Metheny - Dream Box

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 37
2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 38

EN İYİ CAZ TOPLULUĞU ALBÜMÜ

ADDA Simfònica, Josep Vicent, Emilio Solla - The Chick Corea Symphony Tribute - Ritmo
Darcy James Argue’s Secret Society - Dynamic Maximum Tension
The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart - Basie Swings The Blues
Vince Mendoza & Metropole Orkest - Olympians
Mingus Big Band - The Charles Mingus Centennial Sessions

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 39

EN İYİ LATİN CAZ ALBÜMÜ

Eliane Elias - Quietude
Ivan Lins with the Tblisi Symphony Orchestra - My Heart Speaks
Bobby Sanabria Multiverse Big Band - Vox Humana
Luciana Souza & Trio Corrente - Cometa
Miguel Zenón & Luis Perdomo - El Arte Del Bolero Vol. 2

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 40

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

La Cuarta Hoja- Pablo Alborán
Beautiful Humans, Vol. 1- AleMor
A Ciegas- Paula Arenas
La Neta- Pedro Capó
Don Juan- Maluma
X Mí (Vol. 1)- Gaby Moreno

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 41

EN İYİ LATİN ROCK, URBAN VE ALTERNATİF ALBÜMÜ

Cabra - Martínez 
Diamante Eléctrico - Leche de Tigre
Juanes - Vida Cotidiana
Natalia Lafourcade - De Todas Las Flores 
Fito Paez - EADDA9223

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 42

EN İYİ MEKSİKA ALBÜMÜ

Ana Bárbara - Bordado a Mano
Flor de Toloache - Motherflower
Lila Downs - La Sánchez
Lupita Infante - Amor Como en las Películas de Antes
Peso Pluma - Génesis

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 43

EN İYİ TROPİKAL LATİN ALBÜMÜ

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Siembra: 45(degree) Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) 
Luis Figueroa - Voy A Ti 
Grupo Niche Y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia - Niche Sinfónico 
Omara Portuondo - Vida 
Tony Succar, Mimy Succar - Mimy & Tony 
Carlos Vives - Escalona Nunca Se Había Grabado Así

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 44

EN İYİ AMERİKAN ALBÜMÜ

Brandy Clark - Brandy Clark
Rodney Crowell - The Chicago Sessions
Rhiannon Giddens - You’re the One
Jason Isbell and the 400 Unit - Weathervanes
Allison Russell - The Returner

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 45

EN İYİ BLUEGRASS ALBÜMÜ

Sam Bush - Radio John: Songs of John Hartford
Michael Cleveland - Lovin’ of the Game
Mighty Poplar - Mighty Poplar
Willie Nelson - Bluegrass
Billy Strings - Me/And/Dad
Molly Tuttle & Golden Highway - City of Gold

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 46

EN İYİ GELENEKSEL BLUES ALBÜMÜ

Eric Bibb - Ridin’
Mr. Sipp - The Soul Side of Sipp
Tracy Nelson - Life Don’t Miss Nobody
John Primer - Teardrops For Magic Slim Live At Rosa’s Lounge
Bobby Rush - All My Love for You

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 47

EN İYİ MODERN BLUES ALBÜMÜ

Samantha Fish And Jesse Dayton - Death Wish Blues
Ruthie Foster - Healing Time
Christone “Kingfish” Ingram - Live in London
Larkin Poe - Blood Harmony
Bettye LaVette - LaVette!

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 48

EN İYİ FOLK ALBÜMÜ

Dom Flemons - Traveling Wildfire
The Milk Carton Kids - I Only See the Moon
Joni Mitchell - Joni Mitchell at Newport [Live]
Nickel Creek - Celebrants
Old Crow Medicine Show - Jubilee
Paul Simon - Psalms
Rufus Wainwright - Folkocracy

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 49

EN İYİ ROOTS MÜZİK ALBÜMÜ

Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band - New Beginnings 
Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers - Live At The 2023 New Orleans Jazz & Heritage Festival
Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra - Live: Orpheum Theater Nola 
New Breed Bass Band - Made in New Orleans 
New Orleans Nightcrawlers - Too Much to Hold 
The Rumble Feature Chief Joseph Boudreaux Jr. - Live at the Maple Leaf

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 50

EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ

Buju Banton - Born For Greatness
Beenie Man - Simma 
Collie Buddz - Cali Roots Riddim 2023
Burning Spear - No Destroyer 
Julian Marley & Antacus - Colors of Royal

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 51

EN İYİ DÜNYA MÜZİĞİ ALBÜMÜ

Susana Baca- Epifanías 
Bokanté - History 
Burna Boy - I Told Them…
Davido - Timeless
Shakti - This Moment

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 52

EN İYİ ÇOCUK MÜZİĞİ ALBÜMÜ

Andrew & Polly - Ahhhhh! 
Pierce Freelon & Nnenna Freelon - Ancestars
DJ Willy Wow! - Hip Hope for Kids! 
Uncle Jumbo - Taste The Sky 
123 Andrés - We Grow Together Preschool Songs

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 53

EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

Trevor Noah - I Wish You Would
Wanda Sykes - I’m An Entertainer
Chris Rock - Selective Outrage 
Sarah Silverman - Someone You Love 
Dave Chappelle - What’s In A Name?

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 54

EN İYİ MÜZİKAL TİYATRO ALBÜMÜ

Kimberly Akimbo
Parade
Shucked
Some Like It Hot
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 55

EN İYİ DERLEME SOUNDTRACK ALBÜMÜ

Daisy Jones & The Six - Aurora 
Various Artists - Barbie The Album
Various Artists - Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By 
Various Artists - Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3 
Weird Al Yankovic- Weird: The Al Yankovic Story

2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı - 56

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Moonage Daydream 
How I’m Feeling Now 
Live From Paris, The Big Steppers Tour 
I Am Everything 
Dear Mama

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