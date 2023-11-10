2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy için adaylar belli oldu. Dokuz adaylıkla SZA öne çıktı. Ödüller, 4 Şubat 2024'te yapılacak törenle sahiplerini bulacak. İşte 2024 Grammy adayları...
YILIN ALBÜMÜ
World Music Radio- Jon Batiste
The Record- Boygenius
Endless Summer Vacation- Miley Cyrus
Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd- Lana Del Rey
The Age of Pleasure- Janelle Monáe
Guts- Olivia Rodrigo
Midnights- Taylor Swift
SOS- SZA