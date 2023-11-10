2024 Grammy Ödülleri için adaylar açıklandı

EN İYİ GRUP/İKİLİ POP PERFORMANSI

Thousand Miles- Miley Cyrus ve Brandi Carlile

Candy Necklace- Lana Del Rey ve Jon Batiste

Never Felt So Alone- Labrinth ve Billie Eilish

Karma- Taylor Swift ve Ice Spice

Ghost in the Machine- SZA ve Phoebe Bridgers