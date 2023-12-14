2024 Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri için geri sayım başladı. Gelecek yıl 66'ncısı düzenlenecek olan törenin sunucusu yine Trevor Noah olacak.
Noah, art arda 4. kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak. Grammy Ödülleri 4 Şubat 2024'te sahiplerini bulacak.
ADAYLAR BELLİ OLDU
Taylor Swift , Olivia Rodrigo, Boygenius , Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét ve Billie Eilish'in adaylar arasında yer aldığı listede dokuz adaylıkla SZA öne çıktı. Ödüller, 4 Şubat 2024'te yapılacak törenle sahiplerini bulacak.
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