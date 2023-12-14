2024 Grammy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri için geri sayım başladı. Gelecek yıl 66'ncısı düzenlenecek olan törenin sunucusu yine Trevor Noah olacak.

Noah, art arda 4. kez Grammy Ödülleri'ni sunmuş olacak. Grammy Ödülleri 4 Şubat 2024'te sahiplerini bulacak.

