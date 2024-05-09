25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne geri sayım: Adaylar belli oldu

"Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri", 4 Haziran'da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Sahnesi'nde gerçekleşecek törenle sahiplerine takdim edilecek.



Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan, "Türker İnanoğlu Vefa Ödülü" Yeşilçam oyuncuları İhsan Gedik ile Mehmet Uğur'un olacak.



Usta oyuncu Şener Şen 'Sinema Onur Ödülü', tiyatro sanatçısı Göksel Kortay "Tiyatro Onur Ödülü", Serpil Tamur da "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar" ödülünü alacak.

