25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne geri sayım: Adaylar belli oldu

"Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri", 4 Haziran'da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Sahnesi'nde gerçekleşecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
Türker İnanoğlu adına ilk kez verilecek olan, "Türker İnanoğlu Vefa Ödülü" Yeşilçam oyuncuları İhsan Gedik ile Mehmet Uğur'un olacak.
Usta oyuncu Şener Şen 'Sinema Onur Ödülü', tiyatro sanatçısı Göksel Kortay "Tiyatro Onur Ödülü", Serpil Tamur da "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar" ödülünü alacak.
"Tiyatro Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü için yarışacak adaylar
- Burcu Gölgedar/ Nifas (Maaperform)
- Defne Kayalar/Anne (Tiyatro.iN)
- İpek Türktan/Bir Terennüm (Orchestra Theatre)
- Nihan Doğa/ Disko Topu (Lemur Company)
- Özlem Zeynep Dinsel/ Kızlar ve Oğlanlar (Oyun Atölyesi)
"Tiyatro Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü için yarışacak adaylar
- Berkay Ateş/ Uykusuz bir Rüya, Salim (D22)
- Gün Koper/ Uçurtmanın Kuyruğu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
- Onur Özaydın/Acındırma Propaganda Birimi (Oyun Atölyesi)
- Serkan Keskin/ Saatleri Ayarlama Enstitüsü (484 Urban Garden)
- Uğur Kanbay/ Kırlangıç (Oyun Atölyesi)
"Sinema Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü için yarışacak adaylar
- Asiye Dinçsoy/Dirlik Düzenlik
- Defne Kayalar/Aniden
- Ece Yüksel/Ela ile Hilmi ve Ali
- Miray Daner/Hayat
- Nurcan Eren/ Suna
"Sinema Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü için yarışacak adaylar
- Ahmet Rıfat Şungar/Çilingir Sofrası
- Ahmet Varlı/Kör Noktada
- Berkay Ateş/Karanlık Gece
- Ekin Koç/Okul Tıraşı
- İsmail Hacıoğlu/Cem Karaca'nın Gözyaşları
Harika Uygur başkanlığındaki Tiyatro Seçici Kurulu'nda Aslıhan Sunal, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Pervin Atamert, Refika Sezik, Şirin Kılavuz, Tijen Savaşkan, Yarkın Ünsal yer alıyor.
Fehmi Yaşar'ın başkanlık ettiği Sinema Seçici Kurulu ise Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Bülent Vardar, Tülay Günal ve Vecdi Sayar'dan oluşuyor.
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