"28 Yıl Sonra" filminin hazırlıkları sürüyor: Üç ünlü oyuncu kadroda

Danny Boyle'un heyecanla beklenen devam filmi "28 Yıl Sonra" (28 Years Later) için hazırlıklar sürüyor.
Komadan uyanan ve bir virüsün ortaya çıkmasının ardından dünyanın hızlı hareket eden zombiler tarafından istila edildiğini keşfeden bisikletli bir kuryenin etrafında dönen "28 Gün Sonra"filminde Cillian Murphy başrol oynuyordu.
Serinindevam filmi "28 Hafta Sonra" (28 Weeks Later) ise 2007'de gösterime girmişti. Uzun bir aradan sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın üçüncü filmi "28 Yıl Sonra"nın (28 Years Later) kadrosu şekillenmeye başladı.
Deadline'ın aktardığına göre "28 Gün Sonra" serisinin devamı olan filmin oyuncu kadrosuna Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes katıldı.
Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy de seriye yönetici yapımcı olarak geri dönüyor. Oscarlı aktörün filmde rol alıp almayacağı henüz açıklanmadı.
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