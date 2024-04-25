"28 Yıl Sonra" filminin hazırlıkları sürüyor: Üç ünlü oyuncu kadroda

Deadline'ın aktardığına göre "28 Gün Sonra" serisinin devamı olan filmin oyuncu kadrosuna Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson ve Ralph Fiennes katıldı.

Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy de seriye yönetici yapımcı olarak geri dönüyor. Oscarlı aktörün filmde rol alıp almayacağı henüz açıklanmadı.