Madonna'dan ücretsiz konser: Binlerce kişi akın etti

"EN BÜYÜK KONSERİ"

2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da konser veren şarkıcının son konseri için bilet zorunluluğu olmayacak. 65 yaşındaki şarkıcının Brezilya konseri, kariyerinin "en büyük konseri" olarak nitelendiriliyor.