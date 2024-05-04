Madonna'dan ücretsiz konser: Binlerce kişi akın etti

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen Madonna'nın dünya turnesi bugün sona eriyor.
Şarkıcı dünya turnesinin son konserini Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde verecek. Madonna'nın bugün Copacabana Plajı'nda vereceği konser ücretsiz olacak.
"EN BÜYÜK KONSERİ"
2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da konser veren şarkıcının son konseri için bilet zorunluluğu olmayacak. 65 yaşındaki şarkıcının Brezilya konseri, kariyerinin "en büyük konseri" olarak nitelendiriliyor.
Şarkıcıyı dinlemek isteyen binlerce kişi Copacabana Plajı'na akın etti.
Kentteki otellerin çoğunun dolduğu belirtildi.
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