Madonna'dan ücretsiz konser: Binlerce kişi akın etti

"Popun Kraliçesi" Madonna bugün Brezilya'da konser verecek.  Şarkıcının Copacabana Plajı'nda vereceği konser ücretsiz olacak.

Madonna'dan ücretsiz konser: Binlerce kişi akın etti

Turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi gören ve ölümden dönen 'nın dünya turnesi bugün sona eriyor.

Şarkıcı dünya turnesinin son konserini Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde verecek. Madonna'nın bugün Copacabana Plajı'nda vereceği ücretsiz olacak.

Madonna'dan ücretsiz konser: Binlerce kişi akın etti - 1

"EN BÜYÜK KONSERİ"

2012'den bu yana ilk kez Brezilya'da konser veren şarkıcının son konseri için bilet zorunluluğu olmayacak. 65 yaşındaki şarkıcının Brezilya konseri, kariyerinin "en büyük konseri" olarak nitelendiriliyor.

Madonna'dan ücretsiz konser: Binlerce kişi akın etti - 2

Şarkıcıyı dinlemek isteyen binlerce kişi Copacabana Plajı'na akın etti.

Kentteki otellerin çoğunun dolduğu belirtildi.

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