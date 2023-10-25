29 Ekim’de Galataport'ta sahne alacak Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın repertuvarı belli oldu

Doğuş Grubu’nun en uzun soluklu ve en köklü sosyal sorumluluk platformlarından Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel konserler düzenliyor.



2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırma misyonunu sürdürüyor. Cumhuriyet’in 100. yılında Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de ücretsiz gerçekleşecek olan konserlerin şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin yer alacağı konserlerde 100’ü aşkın müzisyen sahne alacak. Usta sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos ise bu özel etkinlikte solist olarak bulunacaklar.



Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.



DÇSO ayrıca 27 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Antalya seyircisiyle buluşacak. Bu özel konser, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.



CUMHURİYET 100. YIL KONSERİ REPERTUVARI



1. İstiklal Marşı



2. İleri Marşı



3. Biz Atatürk Gençleriyiz



4. Gençlik Marşı



5. Vatan Marşı



6. Hatırla Sevgili



7. Pervane



8. Sevdim Bir Genç Kadını



9. Mazi Kalbimde Yaradır



10. Ben Giderim Batum’a



11. İzmir’in Kavakları



12. Bülbülüm Altın Kafeste



13. Denizde Akşam



15. Bozkırın Sesi



16. Senden Daha Güzel Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefliğini Prof. Rengim Gökmen üstleniyor DÇSO, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında 79 konser gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1000'den fazla öğrenciye ulaşan DÇSO, gerçekleştirdiği canlı performanslarla da 100 binden fazla izleyiciyle buluştu. Orkestra, dünyaca ünlü Türk ve yabancı sanatçıların dışında uluslararası orkestralarla sahne alarak klasik müziği daha geniş kitlelere yayma misyonunu sürdürüyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de çeşitli projelerde bir araya geldi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun