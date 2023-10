36. Tokyo Uluslararası Film Festivali başladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nın Midtown Hibiya bölgesindeki meydanda başlayan 36. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF-JP) kırmızı halı etkinliğinde yerli ve yabancı film yönetmenleri ile aktörler fotoğraf çektirdi.



Festival elçiliğini üstlenen Japon aktris Ando Momoko, etkinlikte güncel zamanları temsil eden filmlerin gösterileceğini ve katılımcıların Tokyo'yu deneyimleyeceğini belirtti.



114 ülke ve bölgeden gönderilen 1900'den fazla başvuru arasından seçilen 15 film, TIFF-JP'de büyük ödül için yarışacak.



Festivalde Japon yapıtlarından "(Ab)normal Desire" (Sei Yoku), "A Foggy Paradise" (Aimai na Rakuen) ve "Who Were We?" (Watakushi Domo Wa) filmleri dikkati çekiyor.



Festival marjında 200'den fazla film, çeşitli etkinliklerde sinemaseverin beğenisine sunulacak.



TIFF-JP, 1 Kasım'da sona erecek.